كركوك.. ثلاثة أشقاء يتصدرون أوائل العراق بمعدلات تجاوزت الـ100

شفق نيوز- كركوك

حقق ثلاثة أشقاء من قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، يوم الاربعاء، إنجازاً علمياً استثنائياً بعد حصولهم على معدلات عالية ضمن قائمة أوائل العراق في نتائج الدراسة الإعدادية، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ عشرات السنوات على مستوى كركوك والعراق.

وحصل الطالب جمعة حسن حمد صالح على معدل (101)، فيما نال شقيقه جمال حسن حمد صالح معدل (100.29)، بينما حقق شقيقهما صالح حسن حمد صالح معدل (100)، ليحجز الأشقاء الثلاثة مكانهم بين أوائل العراق في إنجاز لافت وغير مسبوق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه الحادثة ليست عابرة، بل تعد الأولى من نوعها التي تسجل في تاريخ إعلان نتائج الدراسة الإعدادية، إذ لم يسبق خلال العقود الماضية أن تمكن ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة من تحقيق معدلات كاملة أو تجاوز حاجز الـ100 ضمن قائمة أوائل العراق.

وأضاف أن سجلات النتائج الدراسية خلال عشرات السنوات الماضية لم تشهد حالة مماثلة سواء في محافظة كركوك أو على مستوى العراق، الأمر الذي يجعل هذا الإنجاز حدثاً تاريخياً يعكس حجم المثابرة والاجتهاد الذي بذله الأشقاء الثلاثة.