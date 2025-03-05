كركوك تؤهل الطريق الرابط مع السليمانية بكلفة 35 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الاربعاء، عن وضع حجر الأساس لمشروع تطوير طريق كركوك - السليمانية بكلفة 35 مليار دينار عراقي.

وقال طه في حديث لعدد من وسائل الإعلام، من بينها وكالة شفق نيوز، إن "إدارة محافظة كركوك وضعت اليوم حجر الأساس لمشروع تطوير وتوسعة طريق كركوك – السليمانية، لحاجة الطريق للصيانة".

وأضاف أن "مدة المشروع 365 يوما، وبكلفة 35 مليار دينار عراقي"، مبينا أن "المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتجية والخدمية التي تؤمن لمواطني كركوك أفضل الخدمات".

يذكر أن طريق كركوك – السليمانية، يعاني من تخسفات ومطبات ويتسبب بالكثير من حوادث السير.

وفي مطلع العام الماضي، باشرت بلدية كركوك، بتأهيل الطريق الخارجي الرابط بين محافظتي كركوك -السليمانية وصولاً إلى سيطرة جيمن، حيث عملت على معالجة التخسفات والأضرار الموجودة فيه.