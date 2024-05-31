كركوك تُسجِّلُ أول حالة وفاة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في كركوك، يوم الجمعة، عن تسجيل اول حالة وفاة بالحمى النزفية لفتاة بعمر 25 عاما جنوب غربي المحافظة.

وقال المخول في ادارة المستشفى البيطري في كركوك صباح نوري حسن لوكالة شفق نيوز، إن كركوك سجلت أول حالة وفاة بالحمى النزفية للمريضة المدعوة ( ش،م ،م) والتي تبلغ من العمر 25 عاماً، وهي من اهالي ناحية الرياض في قضاء الحويجة (25 كم جنوب غربي كركوك)".

وأوضح أنه المريضة تبين اصابته وبعد اجراء الفحص التأكيدي لها ( RT-PCR CCHF ) الخاص بالحمى النزفية، وكانت النتيجة موجبة".

وأضاف حسن أن "المستشفى باشر بإجراء حملة رش مكثف في القرية ( المقام ) التي تنحدر منها المريضة المتوفاة،حيث قام مسؤول وكادر المستوصف البيطري في ناحية الرياض بحملة رش و تغطيس الأغنام في القرية المذكورة التي ظهرت فيها الإصابة".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.