كركوك.. توقف مولدة أهلية يشعل احتجاجات تحت أشعة الشمس اللاهبة (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

قطع العشرات من سكان حي الشهداء الثانية في كركوك، يوم الأحد، طريقاً رئيسياً احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء واستمرار توقف المولدة الأهلية، مطالبين بتدخل حكومي عاجل لإنهاء الأزمة.

وقال أحد سكان الحي ويدعى عمار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن الأهالي يعانون منذ أيام من ضعف تجهيز الكهرباء الوطنية والانقطاعات المتكررة، فضلاً عن توقف المولدة الأهلية، ما تسبب بمعاناة كبيرة، لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأضاف أن السكان قدموا شكاوى ومناشدات إلى الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة، إلا أن المشكلة ما تزال قائمة، موضحاً أن الاحتجاج وقطع الطريق جاءا لإيصال مطالب الأهالي إلى المسؤولين.

من جانبه، قال المتظاهر قاسم كامل إن سكان الحي يطالبون بتحسين ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وإلزام أصحاب المولدات الاهلية بإعادتها إلى الخدمة بصورة عاجلة، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وأصحاب المحال التجارية.

وحذر المحتجون، الذين خرجوا ظهرا تحت أشعة الشمس اللاهبة، من تصاعد الاحتجاجات إذا لم تستجب الجهات الحكومية المعنية لمطالبهم خلال الفترة المقبلة.