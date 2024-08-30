كركوك توضح أسباب منع نقل الدواجن والثروة الحيوانية من كوردستان لبقية المحافظات

شفق نيوز/ كشفت ادارة المستشفى البيطري التابعة لوزارة الزراعة في محافظة كركوك، يوم الجمعة، أسباب منع دخول الدواجن والثروة الحيوانية ومنتجاتها من اقليم كوردستان الى بقية المحافظات العراقية ومنع مرورها عبر نقاط التفتيش.

وقال معاون مدير المستشفى في كركوك صباح نوري حسن لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب منع دخول الدواجن والثروة الحيوانية ومنتجاتها من اقليم كوردستان الى بقية المحافظات ومنع مرورها عبر نقاط التفتيش من وزارة الزراعة الى الدوائر ذات العلاقة ومنها المستشفى البيطري في كركوك هي تعليمات صدرت من الحكومة الاتحادية وتم تعميمها عبر كتاب رسمي الى نقاط التفتيش في المناطق الحدودية مع اقليم كوردستان".

وأضاف أن "قرار المنع صدر حديثاً من قبل الحكومة الاتحادية بمنع مرور أي شاحنة تنقل الدواجن او الثروة الحيوانية ومنتجاتها بسبب عدم قانونية نقل هذه المواد من الاقليم الى بقية المحافظات عبر كركوك، لأن المشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية عليها تسجيل تلك المشاريع في وزارة الزراعة لغرض شمولها بالكثير من الأمور الصحية وتكون ضمن قاعدة معلومات الحكومة الاتحادية".

وتابع أن "على جميع أصحاب مشاريع الثروة الحيوانية ومنتجاتها في اقليم كوردستان تسجيل المشاريع في وزارة الزراعة الاتحادية لغرض حصولهم على ترخيص، وهذا الترخيص يكون ضمن الموافقات الاتحادية التي يستطيع من خلالها صاحب المشروع نقل الدجاج والبيض وبقية الثروة الحيوانية من مشروعه الى بقية المحافظات عبر كركوك".

وأكد أن "وزارة الزراعة تقوم بإصدار نشرة تضع فيها المواد المستوردة التي يجب أن تكون خاضعة للكمارك القادمة من كوردستان وذاهبة باتجاه المحافظات الاخرى، وسيتم اعتبارا من الأول من الشهر المقبل إخضاع المواد المستوردة للكمارك والضرائب في منفذ سد الموصل الكمركي، ومنفذ (باوه محمود) في خانقين بمحافظة ديالى، وهذان المنفذان سيكونان لديهما اسماء المواد التي تخضع للكمارك والضريبة".