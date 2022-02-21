كركوك.. توزيع اكثر من 3 الآف سلة غذائية على النازحين والمتعففين

شفق نيوز/ أطلق صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين"، تحت اشراف البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، حملة لدعم النازحين والفقراء والمتعففين في محافظة كركوك.

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذه الحملة التي نظمها صندوق تمكين في محافظة كركوك، جاءت لدعم اكثر من 3 الاف عائلة، من النازحين والمتعففين والطبقة الفقيرة بسلة غذائية كبيرة واحتياجاتهم المنزلية.

وأضاف أن صندوق تمكين الذي يترأسه محافظ البنك المركزي اهتم بجميع فئات المجتمع ويقدم الدعم لهم بشكل مستمر.

من جهة أخرى، أعرب محافظ كركوك راكان الجبوري، عن شكره وتقديره إلى صندوق تمكين والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة لجهودهم المبذولة لدعم النازحين، مشيرا إلى أن هذا الدعم يساهم في عودة النازحين إلى منازلهم.