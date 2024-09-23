كركوك توزع "كابينات مكيفة" في الشوارع لحماية رجال المرور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بلدية كركوك، يوم الاثنين، عن تطبيق برنامج لتوفير كابينات مكيفة ذات موقع ثابت لمنتسبي المرور في المحافظة.

وقال مدير بلدية كركوك، أحمد عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية كركوك باشرت بتطبيق برنامج لتوفير مواقع لحماية منتسبي مرور كركوك من التغيرات المناخية في الصيف والشتاء"، مبينا أن "رجال المرور يقفون على مدار اليوم لتنظيم سير المركبات ويحتاجون إلى مواقع تحميهم من تقلبات الطقس".

وأضاف، أن "هذا الأمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ كركوك ريبوار طه وبمتابعة مباشرة من قبل بلدية كركوك".

وأوضح أن "وحدة هندسة المرور التابعة لمديريتنا باشرت بنصب الكابينات المكيفة باجهزة التبريد والتدفئة لمنتسبي المرور بتصاميم حديثة، في عدد من التقاطعات في الشوارع الرئيسية".

وأشار إلى "الاتفاق مع دائرة مرور كركوك على تحديد المواقع التي باشرنا بنصب الكابينات المكيفة لاستخدامها من قبل منتسبي مرور كركوك".