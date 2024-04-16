كركوك تودع الفنان التشكيلي غسان آل سعيد بعد صراع مع المرض

شفق نيوز/ أعلنت عائلة الفنان التشكيلي غسان آل سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان بعد معاناة مع المرض.

وقالت زوجته الفنانة التشكيلية ندى عسكر، لوكالة شفق نيوز، إن "زوجي لبى نداء ربه وعادت روحه الطاهرة إلى بارئها ومليكها وهي مطمئنة بقدره المحتوم حيث توفي مساء اليوم في منزله في محافظة كركوك".

وأضافت "الفنان كان يعاني من مرض ألمّ به في السنوات السابقة وتوفي اليوم مساء وسوف يُدفن صباح غد في مقابر كركوك".

وغسان آل سعيد من مواليد بغداد لكنه استقر وعاش في كركوك أكثر من 40 عاماً، خدم الفن في كركوك وعمل مشرفاً تربوياً، ودرّس الخزف في معهد الفنون الجميلة فرع كوردستان.

ويمتلك آل سعيد ذوقاً فنياً رائعاً أسهم في نجاح أعماله التي كونت له شخصية فنية تحاكي الفن وعشاقه من جميع النواحي.

وقد اختزل مواهبه وأحاسيسه في فن السيراميك والخزف ليكون من المبدعين في هذا المجال، واستطاع خلال مسيرته الفنية أن ينتج عشرات الأعمال التي تجسد شخصية الفنان الحقيقي، لتكون نتاجاته، ثمرات لعدة معارض أقامها شخصياً وبمشاركة زملائه أيضاً.

وهو حاصل على شهادة دبلوم معهد الفنون الجميلة/ سيراميك 1979.

كلية الفنون الجميلة/ 1982.

عضو عامل في جمعية التشكيليين العراقيين.

وعضو عامل في نقابة الفنانين العراقيين.

وعضو رابطة المبدعين للفنون الجميلة.

وعضو مؤسس لمركز الندى للخزافين/ كركوك.

المعارض الشخصية:

11 معرضاً شخصياً من سنة 1978 إلى 2014 في بغداد وكركوك والنجف ونينوى والسليمانية وأربيل.

مهرجان بابل الدولي 1999.

مهرجان الواسطي الدولي 2010 في وزارة الثقافة ببغداد.

كرنفال النجف عاصمة الثقافة الإسلامية 2011.

معارض المركز الثقافي البغدادي 2012.

مهرجان الإبداع السنوي الأول والثاني في بغداد 2012، و2013.

معرض الخزف الأول للمؤتمر التأسيسي لتجمع الكفاءات العلمية في كركوك 2012.

سمبوزيوم كركوك 2012 وزارة الثقافة دائرة الفنون التشكيلية.

سمبوزيوم بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013 وزارة الثقافة دائرة الفنون التشكيلية.

معارض وزارة التربية من 1981- 2011.

المشاركة في افتتاح مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013.

المشاركة في ملتقى بغداد الدولي، بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013.

عمل مواكب نهرية تصميم وتنفيذ لاحتفالات وطنية 1977، و1978، و1979 في بغداد.

عمل مواكب محمولة تصميم وتنفيذ لاحتفالات وطنية 1982، و1983، و1984 في كركوك.

المشاركات الدولية

الأردن سنة 1979

سوريا سنة 1980

تركيا سنة 2000

إيران سنة 1975

لبنان سنة 1989

وحصل على العديد من الشهادات التقديرية والجوائز من وزارة الثقافة ووزارة التربية.