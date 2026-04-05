كركوك.. توجيهات وزارية بوقف استلام بيانات المحاضرين المنقطعين (وثيقة)

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية تربية محافظة كركوك، يوم الأحد، التريث في استلام بيانات المحاضرين المنقطعين للأعوام الدراسية (2018، 2019، 2020)، وذلك استناداً إلى توجيهات وزارة التربية.

وذكرت المديرية في بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء بتوجيه من وزير التربية أحمد الأسدي، ويتضمن أيضاً إنهاء عمل اللجنة التي كانت مكلفة بمتابعة هذا الملف".

وفي وقت سابق، أعلنت النائب عن محافظة كركوك، سلوى المفرجي، المباشرة بجمع تواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب لمخاطبة رئاسة المجلس، بهدف استضافة ومناقشة الجهات المعنية بملف المحاضرين بالمجان في المحافظة.