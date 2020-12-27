سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
تقارير وتحليلات
مقـالات
كركوك تواجه كورونا ب11 قراراً جديداً
Category: مجتـمع
Date: 2020-12-27T17:34:09+0000
شفق نيوز/ اصدرت محافظة كركوك، الأحد، جملة قرارات جديدة تخص جائحة كورونا في المحافظة.
related
كورونا يقضي على مسؤول صحي بكركوك
Date: 2020-11-03 10:16:24
تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في كركوك
Date: 2020-04-12 08:33:23
كركوك تعلن تعافي شخصين من فيروس كورونا
Date: 2020-03-12 21:55:21
ارتفاع جديد بعدد المصابين بكورونا في العراق
Date: 2020-02-27 21:40:52
كورونا ينهي حياة ضابط بحري عراقي كبير
Date: 2020-09-09 17:01:55
النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر
Date: 2020-02-25 17:25:16
كركوك تعطل الدوام الرسمي في دوائرها يومين ونينوى تحظر الاراكيل
Date: 2020-03-01 16:12:03
العراق يسجل انخفاضاً متواصلاً بإصابات كورونا
Date: 2020-11-19 11:16:44
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.