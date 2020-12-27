سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كركوك تواجه كورونا ب11 قراراً جديداً

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-27T17:34:09+0000
كركوك تواجه كورونا ب11 قراراً جديداً

شفق نيوز/ اصدرت محافظة كركوك، الأحد، جملة قرارات جديدة تخص جائحة كورونا في المحافظة.

related

كورونا يقضي على مسؤول صحي بكركوك

Date: 2020-11-03 10:16:24
كورونا يقضي على مسؤول صحي بكركوك

تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في كركوك

Date: 2020-04-12 08:33:23
تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في كركوك

كركوك تعلن تعافي شخصين من فيروس كورونا

Date: 2020-03-12 21:55:21
كركوك تعلن تعافي شخصين من فيروس كورونا

ارتفاع جديد بعدد المصابين بكورونا في العراق

Date: 2020-02-27 21:40:52
ارتفاع جديد بعدد المصابين بكورونا في العراق

كورونا ينهي حياة ضابط بحري عراقي كبير

Date: 2020-09-09 17:01:55
كورونا ينهي حياة ضابط بحري عراقي كبير

النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر

Date: 2020-02-25 17:25:16
النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر

كركوك تعطل الدوام الرسمي في دوائرها يومين ونينوى تحظر الاراكيل

Date: 2020-03-01 16:12:03
كركوك تعطل الدوام الرسمي في دوائرها يومين ونينوى تحظر الاراكيل

العراق يسجل انخفاضاً متواصلاً بإصابات كورونا

Date: 2020-11-19 11:16:44
العراق يسجل انخفاضاً متواصلاً بإصابات كورونا