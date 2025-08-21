كركوك تنفي قطع منافذ محطات الإسالة: مياه الشرب موجودة

شفق نيوز – كركوك

نفت مديرية الموارد المائية في كركوك، يوم الخميس، الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيامها بقطع المنافذ الفرعية المجهزة لمحطات مياه الإسالة في القرى والنواحي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جميع الإجراءات المتخذة من قبل المديرية تقتصر على منع وإيقاف الزراعة الصيفية استنادًا إلى قرار اللجنة العليا للمياه المرقم (13 لسنة 2025)، وذلك لضمان إيصال المياه إلى جميع محطات الإسالة في مركز كركوك والنواحي والأقضية والقرى".

وأضاف البيان أن "ما يُروّج من معلومات غير صحيحة بغرض الضغط لفتح المنافذ لإكمال زراعة الذرة الصفراء أمر مرفوض، خاصة مع وجود زراعة فعلية لهذه المحاصيل على تلك المنافذ"، داعيًا إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار، لا سيما في ظل ظروف الشحة الحرجة التي يمر بها البلد".

كما أوضحت المديرية أن "الجهات المعنية بملف المياه في كركوك لا تقتصر على مديرية الموارد المائية، بل تشمل أيضًا مديرية ماء كركوك ومدراء الوحدات الإدارية، ومنها ناحية يايجي فيما يخص منفذ (924)"، داعية إلى "الرجوع لهذه الجهات للتحقق من الحقائق".

واختتمت المديرية بيانها بمناشدة وسائل الإعلام وناشطي التواصل الاجتماعي إلى "دعم الجهود الرامية إلى تأمين مياه الشرب في هذه المرحلة الصعبة بدلًا من نشر أخبار تفتقر إلى الدقة وتؤثر سلبًا على الرأي العام".