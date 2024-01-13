كركوك تنتج أكثر من 500 ألف طن من الذرة الصفراء

شفق نيوز/ اعلنت محافظة كركوك، يوم السبت، تجاوز إنتاج محصول الذرة الصفراء لأكثر من 500 ألف طن للموسم الحالي، فيما أعلنت عن تسويق المحصول للقطاعين العام والخاص في عدة مواقع.

وقال مدير زراعة كركوك زهير علي، لوكالة شفق نيوز" إن "إنتاج الذرة الصفراء تجاوز 500 ألف طن"، مبيناً أن "250 ألف طن سوقت لوزارة الزراعة، و250 ألف طن أخرى سوقت للقطاع الخاص والشركات المتعاقدة مع وزارة الزراعة بسبب تأخر افتتاح منافذ الاستلام".

وبين علي أن "تسويق الذرة تم عبر 14 موقعاً ومنفذاً، 9 منها للقطاع العام و5 أخرى للقطاع الخاص لمعامل شركات النهرين والعراقية"، موضحا أن "سعر الطن الواحد من الذرة بلغ 380 ألف دينار".

واكد علي ان انتاج الذرة أنعش الدخل المعيشي للمزارعين في عموم محافظة كركوك التي شهدت ازدهارا بإنتاج الذرة في جميع خطوات زراعتها مشيرا الى حملة الحصاد قاربت على الانتهاء ولم يتبقى منها سوى 50 ألف طن او اكثر خلال الأيام المقبلة".

وتشكل الذرة الصفراء الغذاء الرئيسي للعديد من دول العالم، حيث تُستخدم في إنتاج زيت الذُرة والنشا وطحين الذُرة، بالإضافة إلى استخدامها كعلف للحيوانات، ودخُولها في العديد من الصناعات ومجالات إنتاج الطاقة والوقود الحيوي.