كركوك تناصر غزة.. صور

شفق نيوز/ شهدت مدينة كركوك، اليوم الأحد، تظاهرة جماهيرية شارك فيها العشرات من المواطنين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى علي خورشيد، لوكالة شفق نيوز، "خرجنا اليوم لنعبر عن تضامننا الكامل مع أهلنا في غزة، ونطالب الدول العربية بأن تقف وقفة حقيقية وجادة لوقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولم يعد مقبولاً الصمت أو الاكتفاء بالشجب والاستنكار."

وأكد خورشيد أن المشاركين في التظاهرة يطالبون بتحرك دبلوماسي فوري، وفرض ضغوط سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الوحشي على المدنيين العزل في غزة.

وطالب المتظاهرون الدول العربية باتخاذ موقف حازم وموحد إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية" تستوجب موقفًا عربيًا ودوليًا أكثر صرامة.

كما قالت المتظاهرة فاتن حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الصهاينة ارتكبوا جرائم حرب بشعة، وما تزال اعتداءاتهم مستمرة حتى اليوم، حيث قتلوا آلاف النساء والأطفال وسط صمت مخزٍ من الحكومات الغربية"، مضيفة أن "العالم يعيش حالة من النوم العميق تجاه ما يجري، فيما تتقاعس الحكومات عن اتخاذ أي موقف حقيقي لوقف المجازر بحق المدنيين العزل."