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كركوك تناشد: نتعرض لهجمة وبائية شرسة وامكانياتنا مستنزفة

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-22T13:30:19+0000
كركوك تناشد: نتعرض لهجمة وبائية شرسة وامكانياتنا مستنزفة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم السبت، تعرضها لهجمة وبائية "شرسة"، مشيرة إلى ان  وامكانياتها الطبية "مستنزفة".  

وقال مدير صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق لوكالة شفق نيوز، "ندعو الى تكاتف الجهود لأننا نتعرض لهجمة فايروسية شرسة".

وأشار بوشناق، الى "استنزاف امكانيات دائرة الصحة"، مؤكداً "حاجة دائرته الى الدعم".

وشدد على ضرورة "توجه المواطنين لتقي اللقاحات"، محذرا ً "الايام القادمة ستشهد زياده في دخول ردهات الانعاش في المستشفيات من قبل المرضى المصابين بكورونا".

وشهدت الايام الماضية ارتفاعاً كبيراً باعداد الاصابات بفيروس كورونا في عموم محافظات العراق، بعد أن انخفضت بشكل كبير نهاية العام الماضي.

وتجدد وزارة الصحة العراقية دعوتها بشكل يومي، الى المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمام، مع التوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاحات.

 

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