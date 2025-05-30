كركوك تمنع ذبح الأضاحي في الشوارع خلال العيد

شفق نيوز/ أعلن قائممقام مركز كركوك وكالة، فلاح خليل يايجلي، يوم الجمعة، عن إصدار توجيهات رسمية تقضي بمنع ذبح الأضاحي في الشوارع والأماكن العامة خلال أيام عيد الأضحى، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطنين.

وقال يايجلي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قائمقامية مركز كركوك وبالتنسيق مع الجهات المعنية أصدرت تعليمات تمنع ذبح الأضاحي في الطرق والساحات العامة وأمام المنازل، على أن تقتصر عمليات الذبح داخل المجازر الرسمية والمجازر التابعة للمستشفى البيطري، وتحت إشراف كوادر بيطرية مختصة".

وأضاف أن "القرار يستند إلى القوانين العراقية النافذة، ومن بينها قانون الصحة العامة وقانون الصحة الحيوانية، بهدف الحد من انتشار الأمراض الانتقالية وحماية أرواح المواطنين، لا سيما مع وجود أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان".

وأشار يايجلي إلى أن "عيد الأضحى يمثل شعيرة دينية مهمة في الإسلام، حيث يُقدم المسلمون الأضاحي تقرباً إلى الله واقتداءً بسنة النبي إبراهيم عليه السلام، ومن هذا المنطلق نحرص على تنظيم هذه الشعيرة بما يحفظ قدسيتها وسلامة المجتمع في آنٍ واحد".

وأكد أن "الفرق البيطرية ستكون متواجدة خلال أيام العيد للإشراف على الذبح وفحص الأضاحي قبل وبعد الذبح"، مشددًا على "منع أي مخالفة، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات".

ودعا قائممقام كركوك المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة خلال أيام العيد.