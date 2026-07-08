كركوك تمضي لإدراج مكتبتها المركزية ضمن سجل "ذاكرة العالم" لليونسكو

شفق نيوز - كركوك

تواصل مفتشية آثار وتراث كركوك إجراءاتها الفنية والإدارية لإعداد ملف إدراج المكتبة المركزية في المحافظة ضمن سجل "ذاكرة العالم" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في خطوة تهدف إلى توثيق وصون واحدة من أعرق المؤسسات الثقافية في البلاد.

وذكرت المفتشية، في بيان رسمي، أن هذه الجهود تأتي بتوجيه من مدير عام دائرة التراث العامة، الدكتور مؤيد هيثم رسن، ومتابعة مفتش آثار كركوك، رائد عكلة العبيدي، لاستيفاء المعايير الدولية المعتمدة لدى المنظمة الأممية، انطلاقاً من الأهمية التاريخية للمكتبة.

وأضاف البيان أن لجنة فنية أجرت زيارة ميدانية إلى مبنى المكتبة لتوثيق خصائصه المعمارية والتاريخية، وتقييم آليات حفظ وثائقها ومقتنياتها النادرة، بما يضمن تعزيز فرص تسجيل هذا الصرح التراثي في السجل الدولي.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول العلاقات والإعلام في مكتبة كركوك المركزية، چيا عبد الستار محمد أمين، في تصريح لشفق نيوز، أن إدارة المكتبة سخّرت إمكاناتها كافة لدعم اللجان الفنية عبر توفير الوثائق والبيانات التاريخية النادرة التي توثق مسيرتها المعرفية على مدى عقود.

وأوضح أمين أن هذا الترشيح يمثل استحقاقاً ثقافياً مهماً؛ كفيلًا بحفظ هذا الإرث الوثائقي، ولاسيما أن المكتبة تضم آلاف الكتب والمراجع النادرة التي شكلت -وما تزال- مركزاً بحثياً أساسياً للأكاديميين وطلبة الجامعات، معرباً عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بنجاح يضع كركوك على خارطة التراث الوثائقي العالمي.