كركوك تلغي خطتها الزراعية الصيفية بسبب شحة المياه

شفق نيوز – كركوك

أعلنت دائرة الموارد المائية في محافظة كركوك، يوم الأحد، عن إلغاء الخطة الزراعية للموسم الصيفي في المحافظة، وتعليق عمل غالبية البوابات المائية الفرعية بسبب شحّ المياه.

وقال مدير الموارد المائية في كركوك، زكي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع المائي للبلاد يمرّ بخطر حقيقي نتيجة قلة الأمطار وانخفاض منسوب الخزين المائي في السدود، لاسيما سد دوكان الذي تراجعت كميات المياه المدفوعة منه إلى أقل من النصف".

وأوضح كريم أن "دائرة الموارد المائية اضطرت إلى غلق جميع البوابات الفرعية على مشروع ري كركوك، وذلك ضمن إجراءات منع الهدر المائي ومنع استغلال المياه بشكل غير قانوني، خاصة وأن القناة الرئيسة للمشروع تغذّي مدينة كركوك، إضافة إلى أقضيتها ونواحيها، فضلاً عن قضاء طوز خورماتو".

وأضاف، أن "الموسم الزراعي الصيفي أُلغي بشكل رسمي في كركوك بسبب شدة الأزمة المائية، وأي مزارع يخالف التعليمات سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوات تأتي ضمن مساعٍ عاجلة للتعامل مع المتغيرات المناخية التي تؤثر بشدة على الأمن المائي في البلاد".