كركوك تكشف أسباب أزمة الوقود الخانقة وتقترح الحلول

شفق نيوز/ اكد مدير الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك مروان ابراهيم اليوم الجمعة، أن بسبب الموقع الجغرافي للمحافظة والقريب من اقليم كوردستان يجعل المواطن في كركوك يدفع فارق ثمن الوقود.

وقال إبراهيم لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة النفط تجهز كركوك بالوقود الكافي لمواطني المحافظة بواقع 120 لترا لسيارات الأجرة وفق نظام البطاقة الوقودية و50 لتراً للسيارات الخصوصي مع التأكيد على أن جميع منافذ المحافظة مفتوحة للمواطنين للتزود بالوقود".

وتابع ان "الاشكال يقع في تجهيز مادة البنزين المحسن بدون بطاقة والتي يقصدها أغلب الوافدين الى المحافظة من وسط وجنوب العراق بشكل عام ومدن الاقليم بشكل خاص مما يخلق حالة زحام شديد ومع ارتفاع أسعار الوقود تم فتح محطتان اثنتان للتزود بالوقود المحسن والذي يباع بألف دينار عراقي للتر الواحد".

ودعا الى تطبيق نظام الكوبونات في جميع محطات العراق اسوة بكركوك باعتباره نظام عالمي.