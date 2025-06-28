كركوك تفقد أكثر من 100 ميغاواط من حصتها الكهربائية وسط ارتفاع درجات الحرارة

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر في دائرة كهرباء المنطقة الشمالية، اليوم السبت، أن محافظة كركوك فقدت أكثر من 100 ميغاواط من حصتها المقررة من الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى زيادة في ساعات الانقطاع بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك كانت تتجهز بنحو 800 ميغاواط، إلا أن وزارة الكهرباء قلّصت الحصة إلى ما بين 675 – 700 ميغاواط فقط، بناءً على توجيهات مركزية".

وأضاف أن "هذا التقليص أدى إلى تراجع ساعات التجهيز لتصل إلى نحو 12 ساعة يومياً فقط، ما تسبب بضغط كبير على المواطنين، خاصة مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها المحافظة خلال الأيام الحالية".

وفي السياق ذاته، قال المواطن محمد جميل، من سكنة حي رحيماوه في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "الكهرباء ضعيفة ومقطوعة من الصباح، والأجهزة المنزلية لا تعمل بشكل طبيعي"، مردفا بالقول "نحن نعيش في معاناة حقيقية بسبب الانقطاعات المتكررة ودرجات الحرارة العالية، ولا نرى أي حل قريب".

وأشار المصدر في دائرة الكهرباء إلى أن الدائرة تواصل التنسيق مع الجهات العليا لإعادة الحصة السابقة، أو إيجاد بدائل لتقليل العبء عن الشبكة في كركوك.