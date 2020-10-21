كركوك تفقد دفاعات الصد بوجه كورونا: تفشى في المنازل والأزقة

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-21T11:45:33+0000

شفق نيوز/ كشف عضو خلية الازمة بمحافظة كركوك صباح نامق، يوم الأربعاء، عن إصابة ١٦ الفاً، توفي منهم ٦٠٠ شخص، جراء فيروس كورونا في المحافظة.



وقال نامق لوكالة شفق نيوز، "حسب إحصائياتنا، ٤٥٪؜ من سكان محافظة كركوك مصابون بالفيروس الذي بات منتشراً في كل البيوت والأزقة تقريباً".



وسئل نامق عن مخاطر تعرض المحافظة لموجة ثانية من الفيروس، "نخشى ذلك في الواقع بخاصة في شهر كانون الأول أو كانون الثاني وإذا لم يتبع المواطنون في المحافظة الارشادات الصحية، بخاصة أننا لم نسيطر بعد على الموجة الأولى".

وأكمل "يوم بعد يوم يزداد عدد المصابين بسبب إهمال الإرشادات الوقائية والى الان لا يوجد حظر للتجوال".



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