كركوك تغرق بـ"ظلام دامس" والاهالي يناشدون الحكومة العراقية.. صور

شفق نيوز/ نظم الاهالي في محافظة كركوك، يوم الاحد، وقفة احتجاجية على زيادة ساعة القطع المبرمج للطاقة الكهربائية، مناشدين الحكومة الاتحادية لتخلصيهم من "الظلام الدامس" جراء الانقطاع الذي يصل الى 20 ساعة يومياً.

وقال الاهالي في رسالة مفتوحة الى ادارة كركوك ومديرية الكهرباء ونواب المحافظة، إن "مدينة كركوك تعتبر من أهم منابع النفط والشريان الرئيسي لواردات العراق من الناحية الإقتصادية، لكنها ومع كل الأسف عانت وتعاني لحد الآن من التهميش والاهمال المتعمد من قبل الحكومة الاتحادية و الحكومة المحلية".

واضافوا "فقد قامت السلطات والحكومات المتعاقبة باستخدام ثروات هذه المدينة المظلومة لتمويل حروبهم المدمرة أو سرقتها مما جعلت كركوك وأهلها يعانون وعلى الدوام من نقص الخدمات وتراكم مشاكلها".

واوضحوا ان "كركوك تعاني حاليا من ظلام دامس بسبب انعدام الكهرباء الوطنية لساعات طويلة قد تصل أحياناً 20 ساعة انقطاع في حين إن كركوك تمتلك عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تزيد عن حاجة أهلها، مشيرين الى ان "الحكومة المحلية لايهمها أن توضح لاهل كركوك ماسبب هذا الانقطاع الكبير للطاقة الكهربائية".

ووجه الاهالي "نداء وعتبا" للحكومتين المركزية والمحلية وقالوا "كفاكم تهميشاً لكركوك و أهلها فالمدينة تعاني من ظلام دامس ولا نور فيها إلا ضوء النار الأزلية في باباگرگر والتي ينهب خيراتها المجهولين ويستنشق دخانها أهل كركوك المظلومين".

وطالبوا بـ"بيان أسباب قلة تزويد محافظة كركوك بالكهرباء للرأي العام وبأسرع وقت، وتزويد المحافظة بنسبة كهرباء تنسجم مع متطلبات أهلها".

ولفتوا الى ان "الانقطاع المتزايد اثر سلبا على عمل المعامل والمصانع والمواطنين الكسبة، داعين الى "الايعاز لاصحاب المولدات الاهلية بالتشغيل من الساعة 12ظهرا بدلا من الساعة 3عصراً".

وشددوا على ضرورة "التنسيق بين مديرية كهرباء كركوك والمولدات الاهلية بالتنسيق لخدمة المواطن".