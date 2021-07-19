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كركوك تعيد افتتاح مستشفى خاص بكورونا بعد إصابات "مئوية"

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-19T09:44:07+0000
كركوك تعيد افتتاح مستشفى خاص بكورونا بعد إصابات "مئوية"

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الاثنين، إعادة افتتاح مستشفى خاص باستقبال المصابين بفيروس كورونا، في حي الصناعة جنوبي المحافظة.

وذكرت الدائرة لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المرة الثانية التي يتم فيها افتتاح المستشفى الجديد خاص بكورونا في حي الصناعة، وذلك بعد إغلاقه بوقت سابق، بسبب إزدياد المصابين في المحافظة، إذ وصل إلى ٣٠٠ مصاب يومياً".

وأوضح أن "ذلك جاء حرصاً على عدم ازدياد عدد المصابين وتفشي الوباء بين المواطنين، حيث نُقل المصابون إلى مكان خاص بهم".

وكانت دائرة صحة كركوك، قد أشّرت في نيسان وأيار الماضيين، عزوفاً من المواطنين عن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما اتخذت إجراءات عدة لمواجهة الزيادة بالإصابات منها نشر الفرق الصحية في الأسواق والسيطرات الداخلية والخارجية وفرض الغرامات على كل المخالفين (المولات، المحال التجارية، المطاعم، السيارات) للحد من تفشي الفيروس.

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