كركوك تعلن إنهاء ملف المدارس الكرفانية والطينية في المحافظة

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ يوم الاربعاء، عن الاتفاق مع وزير التربية ابراهيم نامس بإنهاء ملف المدارس الكرفانية والطينية.

وقال الحافظ لعدد من وسائل الاعلام بينها شفق نيوز، إن "زيارة وزير التربية ابراهيم نامس مهمة في دعم العملية التربوية في المحافظة، ونأمل في تحقيق خطوات ملموسة لتطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين مستوى التعليم، وأن التعاون بين وزارة التربية والحكومة المحلية يعد ركيزة أساسية لضمان جودة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية في كركوك".

ولفت الحافظ إلى أن "مجلس محافظة كركوك بعمل بشكل جاد على توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا، ونتطلع إلى دعم أكبر من الحكومة المركزية لتعزيز مشاريع البناء والترميم للمدارس وتزويدها بالمستلزمات الضرورية، كما نؤكد على أهمية تطوير الكوادر التربوية من خلال الدورات التدريبية المستمرة ورفع كفاءاتهم لتحقيق نهضة تعليمية شاملة".

وتابع أن "تم الاتفاق مع وزير التربية وتربية كركوك على إنهاء ملف المدارس الكرفانية في كركوك، وإن وجود المدارس الكرفانية يمثل تحديًا كبيرًا للعملية التعليمية في المحافظة، يجب أن تكون لدينا خطة واضحة ومدعومة من الحكومة المركزية لإنشاء مبانٍ مدرسية حديثة وآمنة تحل محل هذه المدارس المؤقتة".

وأكد أن "مجلس محافظة كركوك سيواصل جهوده لحشد الدعم اللازم من جميع الجهات المعنية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع تطلعات الجيل القادم".

وكان وزير التربية العراقي إبراهيم النامس وصل صباح يوم الخميس، إلى محافظة كركوك، حيث استقبله المحافظ ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة، إبراهيم محمد الحافظ، بالإضافة إلى عدد من رؤوساء الدوائر، بينهم مدير عام تربية كركوك، منصور مذري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزير عقد فور وصوله اجتماعًا موسعًا، تم فيه مناقشة احتياجات القطاع التربوي والتوسع الحاصل في بناء المدارس النموذجية في كركوك، بما في ذلك مشاريع المدارس الصينية.

كما أضاف مراسلنا، أن الوزير النامس سيفتتح عددا من المدارس التي تم إنجازها من قبل قسم أبنية المدارس، والتي تأتي ضمن خطة وزارة التربية بدعم من إدارة محافظة كركوك.

في السياق، أعلن النامس عن إطلاق "أسبوع التسوية" في عموم مدارس محافظة كركوك، مع تجهيزها بـ 11 ألف رحلة مدرسية و550 طقم قنفات.

وخلال تصريحاته لعدد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة شفق نيوز، أكد وزير التربية، أن وزارته قررت تجهيز مدارس كركوك بـ 11 ألف رحلة، متعهدا "نعمل على إنهاء المدارس الكرفانية والدوام الثلاثي".

وأوضح أن كركوك تُعتبر من أقل المحافظات من حيث عدد المدارس الكرفانية، وأن "أسبوع الطوارئ" سيبدأ من يوم الأحد إلى الخميس، بمشاركة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ومدير عام تربية كركوك، ليشمل جميع مدارس المحافظة.

وأضاف أن هذه هي زيارته السادسة لكركوك والأولى منذ تشكيل الإدارة الجديدة، مؤكدًا دعمه لعمل القطاع التربوي، مشيرًا إلى مناقشة ملف المدارس بما في ذلك المدارس الكرفانية والثنائية والمشروع الوزاري رقم واحد، بالإضافة إلى المدارس الصينية".