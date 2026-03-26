كركوك تعلن كمية الأمطار خلال 24 ساعة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة كركوك، اليوم الخميس، عن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير الدائرة زكي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "أعلى كميات الهطول سُجلت في منطقة الدبس بمقدار 55 ملم، تلتها الرياض 37 ملم، وتازه 33 ملم، والحويجة 31 ملم، وليلان 30 ملم، وداقوق 29 ملم، وقره هنجير 28 ملم، ومركز كركوك 25 ملم، والتون كوبري 23.5 ملم، والعباسي 20.5 ملم، وشوان 18.9 ملم، والزاب 18.7 ملم".

وأضاف أن "هذه الأرقام تمثل التقديرات الأولية"، مؤكداً متابعة المديرية المستمرة لحالة الطقس وكميات الأمطار، وإعداد فرق الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً لضمان سلامة المواطنين وحماية البنى التحتية.

وأكد أن "المديرية ستواصل رصد تطورات الهطول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل أي أضرار محتملة نتيجة السيول أو تجمع المياه".