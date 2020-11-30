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كركوك تعلن طي صفحة النزوح "نهائياً"

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-30T20:23:31+0000
كركوك تعلن طي صفحة النزوح "نهائياً"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة كركوك، يوم الاثنين، عن خلوها من مخيمات النازحين وإغلاق الملف نهائياً لأول مرة منذ سنوات.

وقال محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهود ادارة المحافظة ودائرة الهجرة والاجهزة الامنية ومنظمات  الامم المتحدة تم اليوم انهاء ملف المخيمات في كركوك واصبحت كركوك خالية من المخيمات".

واشار الجبوري الى "عودة النازحين الى مناطقهم حيث تم اعادة اكثر من 10 الاف نازح"، لافتا الى "غلق مخيمي يحياوه وليلان 1 خلال اسبوعين وبجهود استثائية وعمل دؤوب".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين اعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية إيرينا فوياشكوفاسولیورانو، عن قلقها من قرار الحكومة العراقية اغلاق مخيمات للنازحين.

وقالت فوياشكوفاسولیورانو إن الكثير من النازحين يكابدون لتأمين مساكن والبيئة الآمنة والخدمات في المناطق التي يعودون إليها.

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