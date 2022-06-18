كركوك تعلن تصدرها مشاريع الطرق مقارنة بالمحافظات الاخرى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الطرق والجسور في محافظة كركوك، يوم السبت، تصدرها مشاريع الطرق مقارنة بالمحافظات الاخرى رغم ازمة جائحة كورونا ومشاكل الازمات المالية في البلاد.

وقال مدير الطرق المهندس قاسم حمزة البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "دائرته وبالتنسيق مع الجهات المختصة والساندة أنجزت 750 كم مشاريع إنشاء وتأهيل وصيانة للطرق بأنواعها من تخصيصات المحافظة خلال الأعوام 2019-2021 رغم ازمة كورونا وتداعيات المشاكل المالية".

وبين أن "ابرز المشاريع المنجزة هو انشاء مجسر الطريق الحولي ومقترباته بطول 800 متر ومشروع نفق الجامعة والشوارع المحاذية مع النافورة والطريق الرابط بطول 10 كم بين طريق المطار وحولي كركوك من أمام الجامعة وبناية المحافظة الحديدة يشكل محورا مهما لتسهيل حركة المرور وخدمة المواطنين".

واكمل البياتي "من المشاريع قيد التنفيذ مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد – كركوك ضمن الحدود الإدارية لكركوك وخارجها بدءا من منطقة انجانة على حدود ديالى الى حدود بلدية كركوك بطول 168 كم في أضخم مشروع صيانة على مستوى طرق العراق وبمواصفات فنية عالية من تخصيصات دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة إضافة الى توسعة طريق كركوك – أربيل بطول 50 كم وبعرض 4م في الممرين وانشاء الممر الثاني لطريق الرياض /الحويجة/العباسي".

واعلن البياتي عن "وجود 70 مشروعا قيد الإنجاز في كركوك وبخطى انجاز متسارعة"، مشيدا بدعم وزارة الاعمار والاسكان –دائرة الطرق والجسور ودور إدارة المحافظة في تذليل جميع العقبات والتنسيق مع الوزارات المعنية لانجاز تلك المشاريع في المدد المحددة وإدخالها للخدمة وتحقيق المصلحة العامة وتطوير البلد".