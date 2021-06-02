كركوك تعلن تشخيص أربع إصابات بالفطر الاسود

شفق نيوز/ اعلن نبيل حمدي مدير عام صحة كركوك، يوم الأربعاء، عن تشخيص أربع إصابات بمرض الفطر الأسود في المحافظة.

وقال حمدي لوكالة شفق نيوز، إن تلك الحالات الأربع تعود لأشخاص كبار السن، يعانون من مرض السكري ونقص بالمناعة.

وأضاف، "لا داعي للهلع، فالمرض ليس وبائياً مثل كورونا، بل موجود منذ عام ١٨٨٥.

وسجلت السلطات الصحية في محافظة ذي قار، حالتي وفاة و4 إصابات بمرض الفطر الأسود، وذلك للمرة الأولى على مستوى العراق.

والفطر الأسود، عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة التعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وسجلت الهند ما يقرب من 10 آلاف إصابة بالفطر الأسود، بينهم أكثر من 200 وفاة، فيما حذرت السلطات الصحية في البلاد من أن المرض الفطري النادر مرتبط بجائحة فيروس كورونا.