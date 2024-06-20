كركوك تعلن تسويق 400 ألف طن من الحنطة وتسلم الفلاحين مستحقاتهم المالية

شفق نيوز/ أعلن مدير سايلو الحبوب التابع لوزارة التجارة في محافظة كركوك، حسن حمدي، يوم الخميس، استلام أكثر من 400 ألف طن من محصول الحنطة من الفلاحين المسوقين لها.

وقال حمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "سايلو الحبوب في كركوك استمر بالعمل والدوام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ولم يتوقف يوماً عن العمل لغرس استلام الكميات المسوقة من الفلاحين، وإن عملية التسويق تجري بإنسيابية عالية في عموم منافذ الاستلام، بينها تازة والرياض والحويجة والدبس وداقوق، حيث يتم استلام المحصول من الفلاح عبر هذه المنافذ".

وأضاف أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، استلمت من الفلاحين لغاية الآن أكثر من 400 ألف طن من محصول الحنطة، ومستمرون باستلام ما يتم تسوقيهُ من الفلاحين".

وتابع حمدي، أن "صرف المستحقات المالية للحنطة المسلمة يتم في ذات اليوم تنظيم صك بالمبلغ المالي وبغضون يومين إلى ثلاثة أيام يتم تسليم المبالغ من المصارف الحكومية، حيث تم تمويل المبالغ وتأمينها من قبل وزارة التجارة".