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كركوك تعلن انخفاض منسوب المياه إلى مستوى "حرج" وتدعو لـ"الترشيد"

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-05T13:34:45+0000
كركوك تعلن انخفاض منسوب المياه إلى مستوى "حرج" وتدعو لـ"الترشيد"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية ماء محافظة كركوك، يوم السبت، انخفاض منسوب المياه إلى مستوى "حرج"، داعية السكان الى ترشيد استهلاك المياه لضمان وصولها الى احياء المحافظة كافة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منسوب الماء الخام في ( قناة الري 9D) انخفض منذ الأمس والذي يعتبر المغذي لمشروع تصفية ماء كركوك الموحد بمرحلتيه الاولى والثانية"، مؤكدة "توقف المرحلة الثانية ذاتياً بسبب انخفاض المنسوب الى مستوى حرج وكذلك تم ايقاف نصف طاقة المرحلة الاولى لحد الان".

وحثت المديرية سكان المحافظة، على "الترشيد في الاستهلاك ضماناً لوصول الماء الصافي الى كافة الاحياء السكنية في مدينة كركوك لحين معالجة المشكلة من قبل مديرية الموارد المائية في المحافظة".

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