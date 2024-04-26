كركوك تعلن السيطرة على "صدأ القمح"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة كركوك، يوم الجمعة، السيطرة على مرض الصدأ الذي أصاب محصول الحنطة في عدد مم مناطق المحافظة، وذلك بعد استخدام مبيدات سريعة.

وناشد فلاحون من محافظة كركوك، عبر وكالة شفق نيوز، يوم السبت الماضي، الجهات المعنية، جراء إصابة مساحات زراعية من محصول الحنطة بمرض قد يسبب بانخفاض الإنتاج للموسم الحالي نتيجة متغيرات مناخية.

ويعتبر القمح من أهم المحاصيل في العالم، لكنه عرضة للإصابة بأمراض مثل الصدأ، فكل عام يُفقد حوالي 20% من الإنتاج العالمي بسبب الآفات والأمراض، أي ما يعادل حمولة 3500 سفينة كاملة من الحبوب، بينما تعد تربية الأصناف المقاومة للتكاثر من أكثر الطرق الاقتصادية والصديقة للبيئة لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة.

وقال مدير زراعة كركوك، زهير علي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الظروف الجوية غير الملائمة وتقلباتها والكثافة الزراعية واستخدام أصناف الحنطة الحساسة للمرض من قبل الفلاحين مجتمعة، ساهمت بانتشار واسع لأمراض الصدأ في الحقول المزروعة بمحصول الحنطة في مناطق مختلفة من المحافظة".

وبحسب حسين، شكلت دائرة زراعة كركوك، فريقاً بمتابعة وتنسيق مع المديرية العامة للوقاية في وزارة الزراعة، وباشر الفريق بتحديد مواقع انتشار المرض لمكافحته، بالتعاون مع الفلاحين عبر استخدام المبيدات المجهزة من قبل وزارة الزراعة.

وأضاف: "خلال أيام تابعنا الحملة التي أتت بنتائج سريعة واستجابة واضحة، حيث أدت إلى اختفاء الصدأ من على مزراع الحنطة التي أصيبت به منذ أكثر من أسبوع".

في السياق، أكد عطية إسماعيل - أحد مزارعي قضاء داقوق - للوكالة، أن "صدأ القمح أصاب مساحات واسعة من محصول الحنطة، ولكن بفضل الله تعالى واستخدام المبيدات، ابتعد وانتهى واستعاد المحصول نضوجه بشكل كامل، لافتاً إلى أن "الاستجابات السريعة، أسهمت بعدم ضياع مساحات كبيرة من المحصول لهذا الموسم".