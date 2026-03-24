4 محافظات عراقية تعطل دوام المدارس والكليات بسبب الطقس

قررت الحكومات المحلية في محافظات كركوك وواسط وديالى وذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ليوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب حالة الطقس.

ففي كركوك وجّه المحافظ، ريبوار طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتعطيل الدوام الرسمي يومي غدٍ الأربعاء والخميس في رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية، والمتوسطة، والإعدادية، إضافة إلى مديرية تربية كركوك.

كما تقرر تعطيل الدوام، وفقاً للبيان، لطلبة جامعة كركوك، وكلية البوليتكنك، والكليات الأهلية (الكتاب والقلم، باباكركر، جعفر الصادق، والإمام الأعظم) يوم الخميس فقط، مع تخويل إداراتها صلاحية تعطيل الدوام ليومي غدٍ وما بعده، بما لا يتقاطع مع مواعيد الامتحانات.

وأكد محافظ كركوك، أن قرار التعطيل جاء "استناداً إلى التقارير الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الموارد المائية والأنواء الجوية، والتي تشير إلى استمرار هطول أمطار غزيرة، وبما يضمن سلامة تلاميذنا وطلبتنا".

وأشار إلى أن "دوائر المحافظة والوحدات الإدارية، إضافة إلى لجنة الأزمات والكوارث، ستستمر بالدوام الرسمي، مع حالة استنفار تام لتقديم الخدمات والدعم لمواطني كركوك كافة".

في حين أصدر ديوان محافظة ديالى تنويهاً نقل فيه أن محافظ ديالى محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري وجّه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس "رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية" والمعاهد والكليات ليوم غدٍ الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظة، حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التربوية.

كما قررت محافظتا واسط وذي قار تعطيل الدوام الرسمي أيضاً ليوم غد الأربعاء.

وتشهد الأجواء العراقية منذ أيام عدة انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً غزيرة تسببت بسيول في العديد من المحافظات وأضراراً مادية بالبنى التحتية كما أدت إلى عزل بعض القرى والمناطق.