كركوك تعطل دوام المدارس ليوم غد الأحد

شفق نيوز- كركوك

وجّه محافظ كركوك ريبوار طه، يوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد في المدارس.

وقال المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الأحد، عطلة رسمية لجميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في عموم المحافظة، بسبب استمرار الحالة الجوية وموجة الأمطار والانخفاض الحاد في درجات الحرارة".

وأضاف أن "ذلك استنادًا إلى تقارير الأنواء الجوية وتربية كركوك، حفاظًا على سلامة التلاميذ والطلبة"، مبينا أن "الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والكليات سيستمر كالمعتاد".