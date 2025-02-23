كركوك تعطل دوام المدارس ليومين بسبب موجة البرد
شفق نيوز/ قرر محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في
المدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وقال طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم تعطيل الدوام في
المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية مع الهيئات التدريسية فقط"،
مبيناً أن "هذا القرار يأتي حفاظاً على سلامة الطلبة والتلاميذ، في ظل
الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المحافظة".
وأضاف أن "التعطيل يشمل جميع المدارس في المحافظة، لكنه لا يشمل
باقي الدوائر والمؤسسات الحكومية التي ستواصل عملها بشكل طبيعي".
وشهدت محافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد،
تساقط الثلوج في حالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.
وقال أحد سكان محافظة كركوك ويدعى جنكيز عامر لوكالة شفق نيوز، إن
"كركوك سجلت تساقط كميات متوسطة من الثلوج في مركز المحافظة وهذا الأمر لم
يسجل منذ عشرات السنوات".
وسبق أن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت
سابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع
أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض
إلى ما دون الصفر.