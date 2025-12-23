كركوك تعطل الدوام للمسيحيين غداً

شفق نيوز- كركوك

وجّه محافظ كركوك ريبوار طه، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، للموظفين من المكون المسيحي بمناسبة أعياد المسيح.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ كركوك ريبوار طه، وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء 24 كانون الاول/ ديسمبر 2025 للموظفين من المكون المسيحي حصراً في جميع دوائر المحافظة، وذلك بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح".

وأوضح أن "يوم الخميس سيكون عطلة رسمية لجميع موظفي دوائر المحافظة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، احتفاءً بالمناسبة".