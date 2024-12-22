كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والدوائر الحكومية يوم الأربعاء المقبل بمناسبة مولد السيد المسيح.

وذكر بيان لإدارة المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس كافة، فيما تتولى الجامعات والكليات الاستمرار بأداء الامتحانات الفصلية بناء على طلب رؤساء الجامعات.

وبين أن تعطيل الدوام يأتي بالتزامن مع عيد ميلاد السيد المسيح، وهو "رسالة تضامن وتعايش من مكونات كركوك مع هذا المكون الأصيل".