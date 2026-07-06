كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء

شفق نيوز- كركوك

وجّه محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، ليل الاثنين/ الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمحافظة يوم الأربعاء.

وذكرت المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار التعطيل جاء لإتاحة الفرصة أمام أهالي كركوك للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، إلى جانب الإعداد للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين في قضاء داقوق.

وأضافت أن القرار يأتي أيضاً تأكيداً على رسالة التكاتف والتلاحم بين جميع مكونات وأهالي محافظة كركوك.