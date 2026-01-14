كركوك تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

شفق نيوز- كركوك

أعلنت محافظة كركوك، يوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)".

وكانت محافظات بابل والنجف وذي قار وكربلاء والبصرة وميسان بالإضافة إلى إعلان مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة داخل العاصمة بغداد يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.

ويُحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة، في الخامس والعشرين من شهر رجب من كل عام هجري، ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية، حيث تتضمن المراسم الدينية السير على الأقدام من مناطق مختلفة في بغداد وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة، حيث مرقد الإمام.