كركوك والديوانية تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

شفق نيوز/ وجه محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في عموم المحافظة.

وقال المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء بالتنسيق مع رئاسة مجلس المحافظة وتزامناً مع حلول عيد الاضحى المبارك، ومبارة منتخبنا الوطني لكرة القدم وارتفاع درجات الحرارة".

كما صوت مجلس محافظة الديوانية، على "تعطيل الدوام الرسمي في الديوانية يوم غد الخميس"، بحسب بيان رسمي.

وأعلن محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد.

وأيضا، وجّه محافظ الأنبار محمد نوري، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة يوم غد الخميس، تزامناً مع حلول يوم عرفة.

وكذلك وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس في جميع دوائر المحافظة، تزامناً مع حلول عيد الأضحى، وذلك مراعاة للأجواء الدينية والاجتماعية التي ترافق العيد، وتمكين الموظفين من الاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

وأمس، أعلنت محافظتا النجف والبصرة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وكان رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي اليساري، أعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم الخميس المقبل، بمناسبة زيارة يوم عرفة وحلول عيد الأضحى.

وفي ذي قار، أعلن رئيس مجلس المحافظة عزة عودة الناشي، أن المجلس صوّت بالأغلبية على قرار تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في إحياء مراسم يوم عرفة في كربلاء.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد قرر أن تكون عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 6 حزيران وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير.