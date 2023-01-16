كركوك تعزز "شريان الحياة" في ديالى عبر خطة وزارية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الموارد المائية في ديالى، يوم الاثنين، إعداد خطة شاملة لتعزيز بحيرة حمرين أكبر (خزين مياه ستراتيجي في ديالى) من محافظة كركوك، عبر مشروع "ري كركوك" مروراً بصلاح الدين.

وقال مدير الدائرة مهند المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الموارد المائية شكلت لجنة وزارية بعضوية مديري الموارد المائية في كركوك وقضاء طوز خرماتو، لإعداد خطة مشروع تعزيز بحيرة حمرين، عن طريق مشروع ري كركوك، والاستفادة من سيول الأمطار في وادي شاي الطوز، ووادي الشنشال".

وأضاف المعموري، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات اللازمة لمعالجة شح المياه، وتعزيز الخزين المائي الذي يخدم محافظة ديالى".

وأكد أن "المشروع يهدف للاستفادة من السيول والأمطار الغزيرة التي ترد في الوديان والمنحدرات في المناطق الشاسعة بين كركوك وصلاح الدين وحدود ديالى، وتقسيمها بين خزان سد العظيم وخزان سد حمرين، حسب الحاجة".

وأوضح المعموري، أن "تعزيز بحيرة حمرين من ري كركوك هو تكرار لتجربة تعزيز البحيرة من سد دربندخان، التي نجحت في تأمين الاحتياجات الأساسية من المياه، لسكان ديالى خلال فصل الصيف الماضي".

وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، افتتحت في حزيران عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية, وتعد شريان الحياة لأغلب مناطق سكان ديالى البعيدة عن نهر دجلة.

وتقع بحيرة حمرين شرقي ناحية السعدية، وتشكل الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى، وتزود حالياً أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب ومياه الري، وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب.