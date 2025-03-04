كركوك تعترض على حصتها من الكهرباء الوطنية: فليأتِ السوداني ويرَ بنفسه

شفق نيوز/ طالب رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم الحافظ، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الاتحادية ووزيري النفط والكهرباء بإنصاف المحافظة من حيث ساعات التجهيز التي لا تتجاوز 8 ساعات يومياً.

وقال الحافظ لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك تعتبر واحدة من المحافظات المنتجة للنفط والغاز، إلا أن الغبن يلحق بالمحافظة من حيث قلة التجهيز للطاقة الكهربائية، حيث تجهز 8 ساعات يوميا وهي معدلات منخفضة بالمقارنة مع المحافظات الجنوبية".

وأكد الحافظ، أن "مجلس محافظة كركوك عقد جلسة طارئة لمناقشة واقع الكهرباء"، مضيفا بالقول "وجهنا دعوة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة كركوك ومعه وزيري النفط والكهرباء لغرض الاطلاع على واقع الكهرباء وعلى الامتعاض الموجود بين الأهالي بسبب قلة ساعات التجهيز".

وطالب الحافظ "وزير الكهرباء بزيادة ساعات التجهيز للكهرباء، وكذلك وزير النفط بزيادة كميات الوقود المجهز الى كركوك، ومنها زيت "الكاز والكيروسين" كون المحافظة واحدة من المحافظات النفطية المهمة على مستوى العراق، مشددا على أن انصافها أمر في غاية الاهمية".

ودعا عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي كوبرلو، مجلس المحافظة إلى عقد جلسة طارئة لبحث ملف ساعات تشغيل المولدات الأهلية.

وقال كوبرو لوكالة شفق نيوز، إن "التسعيرة الجديدة للمولدات وفترة تشغيلها أمر مرفوض، وأن الحلول الترقيعية لا تجدي نفعاً"، داعياً مجلس المحافظة إلى "عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة".

وأكد كوبرلو، أن "أزمة الكهرباء في كركوك تتفاقم يومًا بعد الآخر، وأن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن نقص التجهيز الحكومي وارتفاع تكاليف الاشتراك في المولدات الأهلية".

كما حث كوبرلو، الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء إلى "وضع حلول استراتيجية مستدامة بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة"، مشددًا على "ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الطاقة بين المحافظات وعدم تهميش كركوك في الخطط الوطنية لتطوير قطاع الكهرباء".

وفي السياق، أكد رئيس لجنة المولدات في كركوك، فلاح خليل جلال، أن ساعات التشغيل المعلنة لهذا الشهر كان باتفاق جميع الأطراف التي تعمل على تحديد السعر وساعات التشغيل.

وأوضح جلال خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "ساعات التشغيل المعلنة للمولدات الأهلية داخل كركوك هي من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة صباحاً من اليوم التالي، ما عدا يوم الجمعة تكون ساعات التشغيل من الساعة 12 ظهراً إلى الواحدة ظهراً من اليوم التالي".

وتابع، أن "هذا التوقيت جاء مع شهر رمضان وهناك اعتراضا من قبل أهالي كركوك على ساعات التشغيل وكذلك من أعضاء مجلس المحافظة، ونحن مع رابطة المولدات، بانتظار توجيه محافظ كركوك ريبوار طه بهذا الخصوص، وسوف نقوم بنشر التعليمات لو جرى عليها تعديل أو تغيير".

وتشهد كركوك ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات منها التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.