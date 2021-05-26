كركوك.. تظاهرة أمام شركة نفط الشمال للمطالبة بوظائف

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الخريجين، يوم الأربعاء، أمام مقر شرطة نفط الشمال في مدينة كركوك للمطالبة بوظائف.

وقال أحد المتظاهرون ويدعى علي كركوكلي لوكالة شفق نيوز، إن هذه هي المرة الـ١١ التي يتظاهرون فيها أمام مقر شركة نفط الشمال للمطالب بتعيينهم.

وأضاف، أن المتظاهرين من خريجي معهد النفط، وسبق وأن تلقينا وعوداً متكررة بالتعيين إلا أن المسؤولين في الشركة لا يفون بوعودهم.

وتابع بالقول، "تعبنا وسهرنا لكي ننجح ونحصل على الشهادة، لكن للاسف أصبحت بلا قيمة في هذا البلد"، معبراً عن أمله بأن يستجيب المسؤولون لمطالبهم بالتوظيف.