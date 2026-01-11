كركوك.. تظاهرة ليلية بـ"حي تسعين" احتجاجاً على تردي الكهرباء

شفق نيوز- كركوك

شهد حي تسعين في محافظة كركوك، مساء اليوم الأحد، تظاهرة ليلية غاضبة نظمها عدد من الأهالي، احتجاجاً على سوء خدمة الكهرباء والانقطاعات المتواصلة.

وحضر مراسل وكالة شفق نيوز، التظاهرة ورصد حرق إطارات السيارات في عدد من شوارع حي تسعين من قبل بعض المحتجين للتعبير عن استيائهم من تردي تجهيز الكهرباء.

وقال أحد سكان الحي، علي قنبر، لمراسل الوكالة، إن "الأهالي اضطروا للخروج في تظاهرة ليلية اليوم بعد أن وصلت معاناتهم إلى مرحلة لا تُحتمل، فالكهرباء تنقطع لساعات طويلة يومياً دون أي توضيح من الجهات المعنية، رغم المناشدات والشكاوى المتكررة".

من جانبه، أكد متظاهر آخر، عباس حسين للمراسل أن "التظاهرة سلمية، إلا أن حرق الإطارات جاء كرسالة ضغط لإيصال صوت المواطنين إلى المسؤولين"، مشدداً على أن "أهالي الحي يطالبون بحقهم في خدمة مستقرة أسوة ببقية المناطق".

وأضاف أن المحتجين منحوا الجهات المعنية مهلة للاستجابة لمطالبهم، محذرين من تصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة في حال استمرار الإهمال وعدم معالجة أزمة الكهرباء.

وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية ودائرة الكهرباء بالتدخل العاجل وإجراء صيانة للشبكات ومعالجة الأعطال، مؤكدين أن تحسين خدمة الكهرباء بات مطلباً ملحاً لا يحتمل التأجيل.

ويأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسة تظاهرات شهدتها محافظة كركوك خلال الأيام الماضية آخرها يوم الأربعاء الماضي (7 كانون الثاني/ يناير 2026) حيث خرج أهالي منطقة بنجا علي في المحافظة بتظاهرة ليلية أقدموا خلالها على قطع الطريق الرئيس في المنطقة، احتجاجاً على الانقطاع المتكرر ولساعات طويلة للتيار الكهربائي.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.