كركوك.. تظاهرة ليلية احتجاجًا على استمرار انقطاع الكهرباء

شفق نيوز- كركوك

شهد حي الواسطي في محافظة كركوك، مساء يوم السبت، تظاهرة ليلية نظمها العشرات من الأهالي احتجاجًا على تردي خدمة الكهرباء وزيادة عدد ساعات الانقطاع.

وقال عباس خالد، أحد المشاركين في التظاهرة، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي الحي خرجوا للمطالبة بتوفير التيار الكهربائي، ولا سيما مع ازدياد ساعات القطع، ما تسبب بمعاناة كبيرة للسكان، خاصة كبار السن والأطفال".

من جانبه، أوضح عبدالله حسين، وهو من سكان المنطقة لوكالة شفق نيوز، أن الانقطاعات المتكررة أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للأهالي، مطالبًا الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لمشكلة الكهرباء.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية حضرت إلى موقع التظاهرة، وقامت بتطويق المنطقة حفاظًا على أمن المتظاهرين ومنع حدوث أي خرق أمني.

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية انسحبت من المكان بعد انتهاء التظاهرة دون تسجيل أي حوادث تُذكر".