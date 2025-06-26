كركوك.. تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن معلمين كورد وصرف رواتب متأخرة

شفق نيوز – كركوك

تظاهر العشرات من معلمي ومعلمات الدراسة الكوردية، يوم الخميس، أمام مبنى تربية كركوك، احتجاجًا على استمرار اعتقال عدد من زملائهم في محافظة السليمانية، وللمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من شهرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بالإفراج الفوري عن عشرة معلمين، بينهم معلمتان، تم توقيفهم في السليمانية خلال مشاركتهم في احتجاجات سابقة للمطالبة بحقوقهم المالية، مؤكدين أن الاعتقال "انتهاك لحرية التعبير وكرامة الكوادر التربوية".

كما ذكر ممثل معلمي الدراسة الكوردية في كركوك، محمد جليل: "زملاؤنا خرجوا في السليمانية للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 56 يوماً، لكنهم قوبلوا بالاعتقال، وهذا تصرف غير مبرر"، مضيفًا أن "معلمي كركوك يقفون معهم وسيواصلون التصعيد السلمي حتى إطلاق سراحهم".

وأضاف جليل، خلال حديثه للوكالة، أن "رواتب معلمي الدراسة الكوردية في كركوك متوقفة منذ نحو شهرين، في حين أن المتقاعدين لم يتسلموا مستحقاتهم المتراكمة منذ عام كامل"، مشددًا على ضرورة "إيجاد حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان".

وردّد المتظاهرون، شعارات تطالب بإنصاف الكوادر التربوية وصرف الرواتب بانتظام، ملوّحين باستمرار الاحتجاجات في حال تجاهل مطالبهم.