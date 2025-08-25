كركوك.. "تظاهرة صفراء" احتجاجاً على تطبيق إلكتروني

شفق نيوز- كركوك

نظم أصحاب سيارات الأجرة "الصفراء" في محافظة كركوك، يوم الاثنين، تظاهرة احتجاجاً على إدخال السيارات الخاصة ضمن عمل تطبيق إلكتروني جديد للنقل، معتبرين أن ذلك يهدد أرزاقهم ويخالف القوانين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن "أصحاب خط النقل (كركوك – حويجة) نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة كركوك، رفضاً لعمل السيارات (الخصوصي) على خطهم الرسمي، مطالبين الجهات المعنية بإيقاف ما وصفوه بـ"التجاوزات غير القانونية" التي تؤثر على عملهم ومعيشتهم اليومية.

وقال أحد سائقي خط النقل ويدعى أحمد حمد، إنهم "يواجهون خسائر يومية بسبب دخول السيارات الخصوصية للعمل بشكل غير قانوني"، مضيفاً أن "أصحاب الخطوط النظاميين يدفعون رسومًا رسمية والتزامات مالية، في حين يعمل أصحاب السيارات الخصوصية بلا ضوابط أو رقابة".

كما أشار السائق خليل عارف إلى أن "إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للسيارات (الخصوصي) العمل في نقل الركاب أمر غير قانوني"، موضحاً أن "أصحاب سيارات الأجرة يدفعون أجورًا سنوية إلى هيئة نقل الركاب في مديرية نقل الركاب التابعة لوزارة النقل، بينما لا تتحمل السيارات الخاصة هذه الرسوم أو الالتزامات، ما يجعل المنافسة غير عادلة ويضر بمعيشتهم".

ودعا المحتجون الحكومة المحلية ومديرية النقل إلى "التدخل السريع لتنظيم عمل الخطوط، ومنع السيارات (الخصوصية) من منافسة أصحاب الخطوط النظاميين، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم لحين الاستجابة لمطالبهم".