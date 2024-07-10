كركوك.. تظاهرة تطالب بمياه الشرب وخلافات تشعل النيران بمنازل قيد الإنشاء

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأهالي في أحد الأحياء السكنية شمالي كركوك، يوم الأربعاء، احتجاجاً على انقطاع مياه الشرب منذ عدة أيام وسط ارتفاع درجات الحرارة، فيما أقدم أشخاص على حرق أربعة منازل جنوبي المحافظة بسبب خلافات مع أصحابها.

وقال شيرزاد قابيل، أحد المتظاهرين في حي شوراو، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من أهالي الحي خرجوا مساء اليوم لمطالبة الجهات الحكومية بضرورة توفير مياه الشرب خاصة وأن الطلب على الماء يزداد في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة".

وطالب دائرة ماء كركوك بمعالجة شح المياه والإفصاح عن سبب انقطاع المياه عن عشرات المنازل.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "أربعة منازل قيد الإنشاء اندلعت فيها النيران في قرية تركلان جنوبي كركوك وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وفتح تحقيقاً بالحادث".

وبين أن "الحريق كان مفتعلاً من قبل أشخاص يعرفهم أصحاب المنزل الأربعة بسبب خلافات معهم وقدموا بلاغاً بحقهم وتم إصدار مذكرة قبض بحقهم".