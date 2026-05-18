كركوك تطلق خطة أمنية للحصاد و30 مفرزة لمواجهة الحرائق

أعلن محافظ كركوك محمد سمعان، يوم الاثنين، وضع خطة أمنية وخدمية متكاملة لتأمين موسم الحصاد وتسويق المحاصيل الزراعية في المحافظة، فيما أكد نشر أكثر من 30 مفرزة للدفاع المدني وتأمين جميع مواقع استلام المحاصيل.

وقال سمعان، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، عقب اجتماع لجنة الحصاد والتسويق في ديوان المحافظة، بحضور قيادة العمليات وشرطة كركوك والدوائر المعنية من الزراعة والتجارة والدفاع المدني والقائممقامية، إن "الاجتماع ناقش جميع العقبات والتحديات التي قد تواجه الفلاحين خلال موسم الحصاد والتسويق، وسبل تذليلها لضمان نجاح الموسم الزراعي".

وأضاف أن "اللجنة أصدرت قرارات عدة، من بينها مراقبة الطرق الزراعية ونشر مفارز للدفاع المدني في المناطق التي تشهد عمليات حصاد، إضافة إلى تأمين مواقع استلام المحاصيل وتجهيز السايلوات بشكل كامل".

وأشار سمعان، إلى أن "الأجهزة الأمنية، بما فيها قيادة عمليات كركوك وشرطة كركوك والدفاع المدني والأمن الوطني، ستنتشر في جميع منافذ دخول المحافظة لمراقبة حركة الشاحنات الخاصة بالفلاحين وتسهيل دخولها".

وأوضح المحافظ، أن "مديرية زراعة كركوك ستقوم بإعداد قوائم بأسماء الفلاحين والكميات المشمولة بالخطة الزراعية، فضلاً عن أرقام عجلات النقل، لغرض تزويد الأجهزة الأمنية بها لتسهيل حركة دخول الشاحنات وعدم تأخيرها"، مبيناً أن "عمليات الحصاد هذا العام ستكون على مدار 24 ساعة في أغلب المناطق، باستثناء بعض المناطق التي قد تشهد تهديدات أمنية أو تحركات إرهابية".

كما لفت سمعان، إلى "وجود مشكلة تتعلق بتزويد أصحاب الحاصدات بالمنتجات النفطية"، مبيناً أن "اجتماعاً آخر سيُعقد مع مدير توزيع المنتجات النفطية لمعالجة هذا الملف وضمان انسيابية العمل خلال الموسم".

وبيّن المحافظ أن "الإدارة المحلية قررت تقليص عدد اللجان المعقدة التي كانت تضم أعداداً كبيرة من الأعضاء في السنوات السابقة، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل معاملات الفلاحين".