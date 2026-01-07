كركوك تطلق حملتين لرفع التجاوزات عن الشوارع ومكافحة الكلاب الضالة

شفق نيوز- كركوك

أعلن قائممقام قضاء كركوك فلاح خليل يايجلي، يوم الأربعاء، عن انطلاق حملتين خدميتين في القضاء، الأولى لرفع التجاوزات عن الأرصفة والشوارع العامة، والثانية لمكافحة الكلاب الضالة من خلال صيدها وتخصيتها ونقلها إلى المحمية المخصصة.

وقال يايجلي لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة الأولى جاءت بتوجيه مباشر من محافظ كركوك ريبوار طه، وتهدف إلى إزالة تجاوزات البقالين، وأصحاب العربات والدراجات النارية (الستوتات) التي تشغل الأرصفة والطرق العامة وتعيق حركة المواطنين".

وأوضح أن، "غرامات مالية ستُفرض على المتجاوزين تبدأ من 250 ألف دينار وتصل إلى 5 ملايين دينار، إضافة إلى مصادرة العربات والستوتات من قبل الجهات المعنية في البلدية ومديرية المرور، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".

وأكد يايجلي، أن "هذه الإجراءات لا تستهدف قطع أرزاق المواطنين، وإنما تهدف إلى الحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم الشوارع والأرصفة وضمان سلامة المارة"، مشددا على أن "الحملات ستستمر لحين إنهاء جميع التجاوزات".

وفي السياق ذاته، أشار إلى "انطلاق حملة ثانية لمكافحة الكلاب الضالة في مناطق مختلفة من القضاء"، موضحا أن "الحملة تعتمد على صيد الكلاب وتخصيتها ثم نقلها إلى المحمية، ضمن إجراءات إنسانية تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية وحماية المواطنين".

وختم يايجلي بالتأكيد على أن "الحكومة المحلية ماضية في تنفيذ الخطط الخدمية والتنظيمية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على النظام والسلامة في قضاء كركوك".

وكانت قائممقامية قضاء كركوك، أعلنت نهاية الشهر الماضي، عن إطلاق حملة واسعة لاصطياد الكلاب الضالة في جميع مناطق المدينة للحد من المخاطر الصحية والبيئية، فيما نفت الأنباء حول نفوق أعداد كبيرة منها داخل المحمية الخاصة بتجميعها.

وقال يايجلي في تصريح سابق للوكالة، إن "لجنة مكافحة الكلاب الضالة تعمل وفق برنامج حيث يتم نقل الكلاب الى المحمية، وهناك كلاب تتم معالجتها وفق دائرة بيطرة كركوك لأن هناك كلاباً متوحشة تهاجم الطلاب واهاليهم، و لسلامة التلاميذ سنقوم بحملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة في كركوك".