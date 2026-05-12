كركوك تطلق حملة لرفع التجاوزات على شبكات المياه مع اقتراب الصيف

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية ماء محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، مباشرتها بحملة واسعة لإزالة التجاوزات على شبكات المياه في عدد من مناطق المحافظة، بالتزامن مع قرب حلول موسم الصيف وارتفاع معدلات الطلب على المياه.

وقال مدير ماء محافظة كركوك المهندس عباس إسماعيل علي مردان، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية وضعت خطة ميدانية متكاملة لمتابعة التجاوزات على الشبكات المائية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف".

وأضاف أن "فرق المديرية مستمرة بتنفيذ حملات يومية في مختلف مناطق المحافظة لرصد التجاوزات ومعالجتها بشكل فوري، بهدف ضمان استقرار تجهيز المياه ومنع الهدر الحاصل بسبب الاستخدامات المخالفة".

وأشار مردان إلى أن "بعض المخالفات تتسبب بحرمان مناطق سكنية كاملة من حصصها المائية، الأمر الذي يستدعي تعاون المواطنين مع فرق المديرية والإبلاغ عن أي حالات تجاوز للحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع المياه".

وأكد أن "المديرية ستواصل حملاتها خلال الفترة المقبلة ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، لضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين بصورة منتظمة".

وكانت مديرية ماء كركوك ذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حملة إزالة التجاوزات جاءت بتوجيه مباشر من مدير ماء محافظة كركوك، وهي تهدف إلى الحفاظ على استقرار تجهيز المياه وضمان وصولها بصورة عادلة إلى المواطنين.

وأضافت أن لجنة التجاوزات باشرت بحملات ميدانية شملت عدداً من المناطق، تضمنت الكشف عن المخالفات والتجاوزات الحاصلة على الأنابيب الناقلة وخطوط التوزيع، فضلاً عن رصد حالات سحب أكثر من اشتراك للعقارات بصورة مخالفة للضوابط والتعليمات المعتمدة.

وأوضحت المديرية أن الحملة شملت أيضاً متابعة كراجات غسل السيارات والمحال المخالفة التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإزالة جميع التجاوزات التي تؤثر على انسيابية توزيع المياه في المحافظة.