كركوك تطلق التقديم على الوظائف الحكومية خلال آب

شفق نيوز– كركوك

كشف رئيس مجلس محافظة كركوك محمد الحافظ، يوم الثلاثاء، أن الحكومة المحلية ستطلق خلال شهر آب الحالي رابط التقديم على الوظائف الحكومية في دوائر الدولة داخل المحافظة، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب والخريجين من مختلف المكونات.

وقال الحافظ، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، يعتزم إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على الوظائف خلال الشهر الجاري"، مؤكداً أن "الإعلان سيتضمن تفاصيل دقيقة حول التخصصات المطلوبة، وشروط التقديم، وآليات الفرز بما يحقق العدالة بين المتقدمين".

وأكد الحافظ، "حرص الحكومة المحلية على أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لمعالجة ملف البطالة، وفتح آفاق التوظيف لأبناء كركوك وفق مبدأ الكفاءة والإنصاف".

وفي سياق آخر، أشار الحافظ إلى أن جلسة مجلس المحافظة التي عقدت اليوم "تحولت إلى جلسة تشاورية بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة غياب عدد من الأعضاء"، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد اجتماعاته بشكل أسبوعي.

وتابع بالقول: "وردنا كتاب رسمي من أمانة مجلس الوزراء وهيئة التنسيق بين المحافظات تطلب فيه بيان موقف أعضاء المجلس من حيث الاستمرار بالحضور أو التغيب، وهو ما سيتم العمل به ضمن الأطر القانونية".

كما أشار إلى أن المجلس ناقش في جلسته التشاورية اليوم ملفين رئيسيين، هما: استكمال عمل لجنة التوازن بين مكونات كركوك، وملف التصميم الأساسي للمدينة، تمهيداً لعرضه على المجلس والمصادقة عليه.

وختم الحافظ تصريحه بالتأكيد على أن مجلس محافظة كركوك يعمل على وضع خطط واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة الإدارية والمهنية، وتفعيل دور المجلس في خدمة جميع أبناء المحافظة دون استثناء